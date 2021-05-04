У Гостиного двора прошел пикет в поддержку политзаключенных

Днем 4 мая активист Сергей Сажиенко вышел к Гостиному двору на Невском проспекте с плакатом в поддержку политзаключенных. Полиция проявила интерес к мероприятию, но прерывать одиночный пикет не стала.

Петербуржец держал в руках плакат с текстом "Свободу политик узникам". Как рассказал сам активист, он выступает против преследования людей за их политические взгляды. Он начал рассказывать об уголовном деле в отношении главы "Команды 29" Ивана Павлова, но его прервала сотрудница полиции, попросив показать документы. Сфотографировав плакат, полицейский предупредил пикетирующего, что ему стоит "свернуться" и, если "поступит приказ", то мужчину могут задержать. Другой сотрудник полиции высказал те же требования, но сославшись на постановление правительства Петербурга №121 (О мерах по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции).

Пока прибывшие сотрудники полиции решали, что делать с одиночным пикетом, к активисту подошла молодая девушка и, похлопав его по плечу, сказала: "Вы молодец". Пикет продлился чуть меньше часа, задерживать активиста не стали.

Константин Леньков