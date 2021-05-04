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15:50

Юрий Шевчук выступил в поддержку издания "Медуза", признанного иноагентом

фото ЗакС политика Юрий Шевчук выступил в поддержку издания "Медуза", признанного иноагентом

Музыкант и поэт Юрий Шевчук откликнулся на признание интернет-издания "Медуза" иностранным агентом и возникшие у редакции в связи с этим финансовые трудности, записав видеообращение в поддержку проекта.

"Истина в переводе с санскрита означает факт. Журналисты "Медузы" работают с фактами, а не с вымыслами. Читая это издание, я это вижу. Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена. А мы с вами солидарны, всегда поддержим", - произнес известный петербуржец.

Напомним, "Медуза", регулярно пишущая о российской политической жизни, зарегистрирована в Латвии, основу редакционного коллектива составляют журналисты бывшей редакции "Ленты", которая под давлением уволилась в 2014 году. В реестре СМИ-иноагентов "Медуза" оказалась 23 апреля, вскоре после чего в ее поддержку выступило с официальным заявлением руководство Евросоюза. По мнению ЕС, российское государство намеренно затрудняет журналистам исполнение их профессиональных обязанностей и нарушает тем самым их права.

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