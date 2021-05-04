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17:25

Политолог Пастухов: Россия переходит от борьбы с оппозицией к борьбе с инакомыслием

фото ЗакС политика Политолог Пастухов: Россия переходит от борьбы с оппозицией к борьбе с инакомыслием

Работающий в Великобритании политолог Владимир Пастухов, оценивая последние российские внутриполитические события, пришел к выводу, что силовой аппарат РФ за последние недели и месяцы поменял принципы своей работы. Об этом ученому говорят преследования людей, связанных с протестными акциями, притеснения журналистов и уголовные дела против адвокатов.

"Это переход от борьбы с оппозиционными движениями (условно говоря, с активизмом) к борьбе с инакомыслием. Это совершенно другой уровень амбиций, и он потребует совершенно других репрессий. Если мы говорим о репрессиях, надо понимать, что они всегда имеют некую инерционную силу, что ты не можешь, развернув вот этот маховик, потом из него выскочить в любой момент, у него есть своя логика", - рассудил ученый в интервью "Эху Москвы".

По его мысли, Россия, если пользоваться историческими аналогиями, находится в своем развитии снова в районе 1988-1989 годов. Если тогда гласность и свобода передвижения были гражданскому обществу даны, то сейчас, полагает политолог, те же ценности находятся на грани "изъятия". Россию, как гласит прогноз эксперта, ждет еще более заметное "затыкание голоса".

"Большую часть сделают руками "кто нам мешает, тот нам поможет". Все эти меры по сокращению посольских работников, по санкциям, приводят к тому, что Запад будет вводить ответные ограничительные меры по визам. И тем самым он как бы делает всё то, о чем Кремль может только мечтать", - добавил гость эфира.

Пастухов считает, что руководство РФ вкупе с усилением цензуры желает закрытых границ и минимального числа "выездных" лиц: "Крым всех ждет".

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