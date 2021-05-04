В России до осени запретили экспорт гречневой крупы

Для стабилизации цен на внутреннем рынке, по инициативе Минсельхоза, с 5 июня до 31 августа запретили экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна обрушенного. Об этом говорится в новейшем постановлении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен", - говорится в мотивировочной части документа.

В министерстве обращали и обращают внимание на увеличение объема поставок российской гречки за рубеж, которое наблюдается как минимум с прошлой осени. Больше всего крупы с июля 2020 года закупил Китай - 26,2 тысяч тонн. Примечательно, что, несмотря на пандемию и связанные с ней организационные сложности, в России в 2020 году собрали больше гречки, чем годом ранее, а именно 893 тысяч тонн.