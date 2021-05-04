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18:55

Художника Крисевича арестовали на 10 суток за несогласованную выставку о политзаключенных

фото ЗакС политика Художника Крисевича арестовали на 10 суток за несогласованную выставку о политзаключенных

Дзержинский районный суд Петербурга 4 мая рассмотрел дело задержанного за несогласованную выставку картин против пыток и репрессий художника-акциониста Павла Крисевича. Суд признал Крисевича виновным в нарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции) и вынес постановление об административном аресте на 10 суток. Как сообщила ЗАКС.Ру адвокат художника, юрист из "Апологии протеста" Луиза Магомедова, защита планирует обжаловать решение Дзержинского районного суда. 

Крисевич и активистка Анастасия Михайлова были задержаны днём 2 мая на площади Искусств, возле памятника Пушкину, где молодые люди планировали провести выставку работ 20 петербургских художников, посвящённых проблеме политзаключенных. Их задержали сразу же, когда те начали расставлять картины. Активистов доставили в 78 отдел полиции, где задержанные провели двое суток перед судом. Крисевича и Михайлову доставили в суд 4 мая около 15:00, как раз в то время, когда подходил к концу срок допустимого административного задержания 48 часов.  

В ноябре Павла Крисевича арестовали на 15 суток за перформанс напротив здания ФСБ на Лубянке, когда его в образе Христа подняли на крест, окруженный горящими делами политзаключенных. После той акции Крисевича отчислили из РУДН.

Константин Леньков

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