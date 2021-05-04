Комитет по информатизации и связи опубликовал данные о доходах сотрудников

На сайте комитета по информатизации и связи 4 мая опубликовали отчет о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Данных по главе ведомства Юлии Смирновой в документе нет - она получила должность 2 марта 2021 года.

Первый заместитель главы комитета Владимир Тумарев отчитался о доходе в 2,57 млн рублей в 2020 году, что на 661 тысячу рублей больше суммы за 2019 год. Перечень недвижимости у него не изменился: доля в квартире в 74,4 кв.м, индивидуальное владение квартирой в 102,6 кв.м и два машино-места. В декларации за прошлый год у Тумарева были указаны в пользовании земельный участок в 1402 кв.м, дом в 122,7 кв.м и квартира в 86,7 кв.м. Эта же недвижимость перечислялась в собственности супруги замглавы комитета. В документе за 2020 год список недвижимости жены Тумарева сохранился неизменным, но у него уже перечисленное не указано в графе пользование.

Также у замглавы ведомства ранее было два автомобиля: Toyota Hilux и Kia Sportage. Теперь последняя машина числится за супругой Тумарева, а ее прежний автомобиль Volvo XC90 в документе не фигурирует.

Другой заместитель председателя комитета Ольга Решетова отчиталась о доходе в 1,98 млн рублей, что больше суммы за 2019 год на более чем 200 тысяч рублей. Список собственности у нее не изменился: две квартиры (одна в доле) на 59,7 кв.м и 42,4 кв.м и автомобиль Opel Astra.

Замглавы комитета Игорь Никонов владеет только автомобилем Lada Vesta, следует из декларации. Вместе с супругой и двумя детьми он пользуется квартирой в 63,1 кв.м и нежилым помещением в 51,6 кв.м. Доход замглавы за 2020 год составил 2 млн рублей. В отчете комитета за 2019 год Никонова не указан.

Так же нет данных о средствах и имуществе заместителя председателя комитета Сергей Полякова за 2019 год. В документе за 2020 год указано, что его доход составил 1,8 млн рублей. В собственности у него три квартиры (одна в доле) общей площадью 151,3 кв.м, машино-место и автомобили Kia Stinger и Renault Duster. В пользовании у замглавы земельный участок на 1000 кв.м и дом на 83,1 кв.м.

У супруги Полякова доход составил 2,8 млн рублей. Владеет она квартирой и машиной Mini Cooper.

Самый большой доход из сотрудников комитета у главного специалиста отдела инфраструктурных и технологических ресурсов Алексея Игумнова - 11,87 млн рублей. В 2019 году он указал другую сумму - 1,1 млн рублей. Тогда у Игумнова полностью в собственности была квартира в 55,6 кв.м и доля в квартире в 30,6 кв.м. В декларации за 2020 год список собственности у главного специалиста пуст. Вместе с супругой он пользуется квартирой на 54,7 кв.м. Ее доход в 2020 году тоже вырос: с 1,4 млн рублей до 5,27 млн рублей. Среди собственности у супруги Игумнова остался земельный участок (1664 кв.м), дом (171,4 кв.м), гараж и автомобиль Hyundai Creta, также появилась машина Skoda Octavia. В декларации жены главного специалиста больше не указана квартира на 45 кв.м.

София Саттарова