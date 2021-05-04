Маневр полковника Макарова

С разницей в неделю председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на праймериз "Единой России" сначала в Государственную думу, а затем в ЗакС. В первом случае он дал небольшой дежурный комментарий на камеру в присутствии секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Во втором - сделал эмоциональные заявления о волонтерах и празднике Иверской иконы в окружении однопартийцев. Его выступление за 2 часа 230 раз репостнули "ВКонтакте", а представители нескольких фракций заявили, что поддерживают решение спикера.

За первые два часа видеоролик о том, как Вячеслав Макаров 4 мая подал документы для участия в праймериз в новый созыв ЗакСа набрал более 67 тысяч просмотров. К вечеру количество просмотров перевалило за 76 тысяч. Пост из сообщества "Вконтакте" "Единая Россия/Санкт-Петербург", в котором спикер крестится в окружении однопартийцев и заявляет, что надеется возглавить общегородской список на выборах в Заксобрание, репостнули больше 600 раз. Это сделали почти все действующие депутаты-единороссы городского парламента, официальные сообщества районных отделений партии и муниципалитетов Петроградского района, а также главы этих муниципалитетов. "Наш депутат!!", - добавил от себя руководитель МО "Петровский" Дмитрий Вагин.

Коллективные действия единороссов в социальных сетях - обычное явление. Как правило, они одновременно со своими коллегами из других регионов высказываются в Instagram и "ВКонтакте" по актуальным общественно-политическим вопросам страны. На локальном уровне - репостят выступления Макарова с парламентской трибуны, а выступает он с нее в последние месяцы регулярно. Доносят до избирателей депутаты и другие новости из жизни своего председателя: его поздравления, посещения волонтерских центров и критику застройщиков.

Однако 27 апреля, когда в присутствии секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака Макаров подал документы для участия в праймериз в Госдуму, волны репостов и десятков тысяч просмотров не было. Петербургская "Единая Россия" просто не стала делать пост об этом событии на своей странице "ВКонтакте". Разместили в тот день только поздравление спикера с Днем российского парламентаризма и новость об участии Макарова в заседании Совета законодателей России. Нет новости о подаче заявки на думские праймериз и на сайте петербургских единороссов. Видимо, ее сочли не такой важной.

Видеозапись подачи Макаровым документов опубликовал в тот день телеканал "Санкт-Петербург", принадлежащий городской администрации. Спикер ЗакСа в кадре поздравлял присутствовавших с Днем парламентаризма и пытался шутить, но был не слишком многословен. По левую руку от него стоял Турчак, который несколькими днями ранее в интервью "Фонтанке" подтвердил, что нынешний председатель городского парламента уйдет в Госдуму. Еще раньше на ту же тему в эфире телеканала "78" высказывался губернатор Александр Беглов. До него разговоры о якобы грядущем уходе Макарова велись только на уровне слухов и инсайдов Telegram-каналов.

После подачи документов спикер ЗакСа высказался перед телекамерами. Получилось дежурно и неэмоционально:

"Это для меня великая честь, что Андрей Анатольевич [Турчак] сегодня у нас проводит избирательный штаб. Я его попросил участвовать в этой церемонии подачи в день российского парламентаризма".

скриншот видео телеканала "Санкт-Петербург"

Турчак пожелал руководителю петербургского отделения "Единой России" победы на праймериз. Тот пообещал постараться. Спустя семь дней анкета Макарова так и не появилась на сайте предварительного голосования "Единой России", хотя обычно возглавляемый им же оргкомитет принимает решение о регистрации или отказе в регистрации того или иного претендента в течение пяти суток.

28 апреля крайний срок подачи заявок на праймериз "Единой России" на федеральном уровне продлили с 29 апреля по 14 мая. Сразу после первой половины майских праздников, 4 мая, Макаров отнес второй комплект документов - для участия в предварительном голосовании в городской парламент. Он заявился по избирательному округу № 3 (Петроградский и часть Приморского районов), который традиционно представляет в ЗакСе. Главный единоросс города также намерен обратиться в президиум регионального политсовета "Единой России", чтобы тот дал ему возглавить общегородскую часть списка партии на выборах в ЗакС. Согласно положению о праймериз, региональный президиум оформляет итоговый список кандидатов на выборы, а утверждает его президиум генерального совета партии. Ранее Макаров неоднократно заявлял, что то, какой именно список он возглавит, будет известно в конце июня, в дни съезда партии.

Эмоциональный фон процесса подачи документов во второй раз, судя по видео, предоставленным петербургской "Единой России", сильно отличался от первого. Макаров минимум дважды перекрестился. Первый раз - в кабинете, где принимали его заявку. Второй - на выходе из него, в окружении однопартийцев. Спикера ЗакСа встретили аплодисментами находившиеся в тот момент в штабе ЕР депутаты Сергей Соловьев, Александр Тетердинко, Владимир Носов и Денис Четырбок, начальник управления внешних связей ЗакСа Наргис Ахадова, его помощники и партийные работники.

"Я не ожидал, что столько людей соберется", - застенчиво признался Макаров.

А после решительно заявил, что будет баллотироваться по 3-му округу в ЗакС и что надеется на поддержку региональным политсоветом достойных: партийных работников, волонтеров и его самого.

"Для меня великая честь работать со всеми вами. Спасибо за такую реакцию, я не ожидал", - продолжил спикер.

скриншот видео "Единой России" в Санкт-Петербурге

Макаров рассказал, что для него особенно значимо заявиться на праймериз в праздник в честь Иверской иконы Божией матери, перед которой он молился ночами, когда бывал на Афоне.

Петроградский район, из которого в основном и состоит 3-й избирательный округ, спикер назвал "любимым". Ранее он утверждал, что намерен идти только в ЗакС и только от этой территории.

Через несколько часов пресс-служба Заксобрания разослала в городские СМИ подборку высказываний депутатов в поддержку решения Макарова выдвинуться в ЗакС. Комментарии дали 24 человека - почти половина парламента. Одобрили действия председателя не только единороссы, но и представители других фракций. Например, недавно вступивший в ЕР член фракции "Справедливая Россия" Александр Егоров сказал, что для него это "большая радостная новость", а Сергей Трохманенко из Партии роста назвал Макарова "настоящим командиром".

Своеобразной подачей по партийной линии информации о своем выдвижении на праймериз Макаров демонстрирует не только свою независимость, но и сохранении контроля над петербургскими единороссами, полагает политолог Валентин Бианки.

- Макаров явно не стал вести себя так, как ему показательно рекомендовали губернатор и Турчак, этим он в некотором смысле объявляет политическую войну, - отметил Бианки.

Информационная активность петербургской "Единой России" при освещении двух процедур подач документов Макаровым, действительно, была разной, но не на порядок, считает политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра. По его мнению, это свидетельствует о наличии разных линий и фракций внутри партии власти.

- Это говорит о том, что в Петербурге, в целом, есть более интересная политическая жизнь, которая не только управляется из Москвы - я имею в виду господина Турчака, предположим, - но и имеет разные другие центры силы, - рассказал ЗАКС.Ру Гавра. - Мы понимаем прекрасно, что есть Смольный с [вице-губернатором Александром] Бельским, есть собственно Мариинский дворец с Макаровым, есть полпредство, где известные нам фигуры следят за предвыборной ситуацией в Санкт-Петербурге...Это говорит о том, что, наверное, избирательная кампания в Петербурге будет не такой, какой она была в 2016 году.

Политолог допускает, что избирательная кампания в Петербурге в 2021 году будет отличаться, а вместо одного интегрированного административного ресурса появится конкуренция нескольких неинтегрированных. Возможность такого варианта будет зависеть и от несистемных сил. Если они будут способны "показать мускулы", то преодоление фракционных сомнений между Мариинским дворцом и Смольным произойдет вероятнее, считает Гавра.

Обновление 23:00: Депутаты Законодательного собрания Сергей Трохманенко (Партия роста) и Александр Рассудов (КПРФ) заявили, что не давали хвалебные комментарии о выдвижении Макарова, которые разослала в СМИ пресс-служба Заксобрания от их имени.

Сергей Еремеев

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