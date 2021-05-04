На Дороге Жизни появилась новая подсветка

На Ржевке и Пороховых, по маршруту блокадной Дороги Жизни подсветили мемориалы, о чем сообщает официальный сайт петербургского правительства. Подрядчиком выступило бюджетное учреждение "Ленсвет".

"Мы храним память о героической обороне Ленинграда, о подвиге людей, которые доставляли в осажденный город продовольствие, медикаменты и боеприпасы. "Зеленый пояс Славы" создавали сами ленинградцы-петербуржцы, и очень важно, чтобы каждый памятный знак этого мемориального комплекса содержался в порядке и был виден издалека в любое время дня и ночи", - отметил губернатор Александр Беглов.

Речь идет о 46 мемориальных столбах, связанных с войной, из которых только три находятся в черте города. Помимо них, подсветили так называемый Ржевский коридор на территории Петербурга, а именно четыре стелы на этом пути, пролегающем по улице Коммуны.

фото: пресс-служба Смольного

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