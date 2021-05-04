Петербуржца отправили в СИЗО по делу о нападении на силовика 21 апреля

На прошедших майских праздниках стало известно об аресте сорокалетнего Ивана Пунегова, которого подозревают в том, что во время разгона протестующих у станции метро "Звенигородская" 21 апреля он якобы обхватил правоохранителя руками за шею.

О задержании подозреваемого сообщили 30 апреля. Ленинский районный суд Петербурга, как написала "Фонтанка", избрал меру пресечения для Пунегова в виде ареста в СИЗО как минимум до 27 июня. Мужчину обвиняют в применении не опасного для жизни и для здоровья силовика насилия. Как сообщает "ОВД-Инфо", Пунегов, со слов его знакомых, пытался на митинге 21 апреля защитить от задержания некую девушку.

Отметим, что вечер 21 апреля, когда по всей стране проходили акции в поддержку политика Алексея Навального, оказался самым напряженным именно в Петербурге. Против демонстрантов неоднократно применялись электрошокеры, а всего было задержано свыше 800 человек.