В ГД решили запретить становиться депутатами тем, кто причастен к террористам и экстремистам

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение своих коллег законопроект, согласно которому невозможно будет избираться в депутаты любого уровня гражданам, которых по суду признали причастными к деятельности той или иной экстремистской или террористической организации.

Внесли этот документ депутаты от "Единой России" Андрей Исаев, Андрей Альшевских, Василий Пискарев, Адальби Шхагошев, эсеры Николай Рыжак и Алексей Чепа, коммунист Ризван Курбанов, член ЛДПР Дмитрий Савельев.

Отметим, что в московском суде рассматривается иск о признании экстремистской организацией структуры находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией"*. Некоторые сподвижники Навального в последние недели и месяцы вынуждены были уехать и продолжают уезжать из России, опасаясь уголовного преследования.

* Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов