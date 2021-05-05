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9:25

Компанию "Меандр" обязали выплатить Минкульту 31 млн рублей из-за реставрационных работ

фото ЗакС политика Компанию "Меандр" обязали выплатить Минкульту 31 млн рублей из-за реставрационных работ

Петербургский Арбитражный суд постановил, что компания "Меандр" должна выплатить Министерству культуры почти 31 мне рублей в рамках дела о реставрации объектов культурного наследия. Сама фирма проходит через процедуру банкротства.

"Включить требование Министерства культуры РФ в размере 30 млн 949 тыс. 234,58 рублей задолженности, из которой 5 млн 910 тыс. 937,46 рублей основного долга, 25 млн 38 тыс. 297,12 рублей штрафных санкций, в реестр требований кредиторов ООО "Меандр", - указывается в решении Арбитража.

Уточняется, что речь идёт о таких объектах культнаследия, как церкви XVI-XVIII веков в регионах, здании консерватории в Новосибирске и о Новодевичьем монастыре в Москве. За просрочку обязательств при работах в последнем "Меандр" уже был оштрафован на 1 млн рублей в апреле.

Напомним, что "Меандр" также занимался многолетней реставрацией петербургской консерватории: строительно-ремонтные работы на объекте ведутся с 2012 года. Из-за неудовлетворительного качества услуг за это время сменилось несколько подрядчиков. Против руководства "Меандра" возбудили дело о хищении 192 млн рублей. Ситуацию с консерваторией вице-премьер Дмитрий Чернышенко публично называл постыдной. В декабре правительство выделило на ремонт учреждения 13,6 млрд рублей из федерального бюджета.

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