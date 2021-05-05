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9:55

Финляндия не стала продлевать петербуржцам "сгоревшие" в пандемию визы

фото ЗакС политика Финляндия не стала продлевать петербуржцам "сгоревшие" в пандемию визы

Жителям Петербурга придётся приобретать новые туристические визы для посещения Финляндии: "сгоревшие" продлены не будут, известили в генеральном консульстве страны в Петербурге.

В диппредставительстве республики сообщили, что им часто поступает вопрос о том, не планирует ли Финляндия продлевать или заменять визы россиянам, которые были получены ещё в начале пандемии и как следствие неиспользованные. В консульстве уточнили, что в визовых вопросах Финляндия ориентируется на Визовый кодекс стран Шенгенского соглашения. Согласно документу, дипломатическое представительство не может продлевать или передвигать начало срока действия визы.

Деньги, потраченные на визовый сбор, идут на рассмотрение документов, поэтому их вернуть нельзя, добавили в финском дипведомстве. Если срок действия документа подходит к концу, следует подать заявление на получение нового.

Напомним, Финляндия пролонгировала срок действия ограничений на границе до 25 мая.

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