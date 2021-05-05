Роскомнадзор направил в суд 16 новых протоколов на Google, Facebook и Twitter

Роскомнадзор отправил на рассмотрение суда 16 административных протоколов на Google, Facebook и Twitter по статье о неудалении запрещенной информации: соответствующую информацию обнаружило "МБХ медиа" в картотеке мировых судов.

Документы были зарегистрированы в базе 4 мая. Все они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). По данной статье юрлица могут получить штрафы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. С неудалением какого контента связано составление протоколов, не уточняется.

Ранее петербургское управление Роскомнадзора направило в суд протокол по аналогичной статье на "ВКонтакте": рассмотрение дела должно состояться 12 мая.

Напомним, что постфактум январских протестов в поддержку Алексея Навального суды вынесли 7 штрафов обозначенным соцсетям за неудаление информации о несанкционированных акциях. 12 и 25 мая мировой суд должен изучить оставшиеся протоколы на Telegram, Google и Facebook.