Суд принял к производству иск Навального к Пескову

Суд в Москве принял к производству иск Алексея Навального о защите чести и достоинства, поданный к кремлёвскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову, заявившему о сотрудничестве политика с ЦРУ.

"Досудебная подготовка назначена на 27 мая 2021 года в 13 часов 45 минут", - сообщает пресс-служба столичного Пресненского суда.

Напомним, Навальный обратился в суд с исковым заявлением ещё в ноябре 2020 года, указав в документе ссылку публикацию ТАСС под названием "Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы". Ответчик, по мнению оппозиционера, "распространил сведения о Навальном А.А. не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А.".

Навальный требует признать не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию следующие высказывания Пескова: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами – СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Также политик настаивает, что путинский пресс-секретарь должен опубликовать опровержение своих заявлений на сайте Кремля в случае удовлетворения его иска.