COVID-19 диагностирован у 7975 россиян, из них 711 - петербуржцы

Диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у ещё 7975 граждан России, проинформировали в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день известно о 4 847 489 заболевших с начала пандемии.

Лидирует по уровню заражения по-прежнему Москва (2 432 новых случая), следом идут Петербург (711), Московская область (601), Ростовская область (209) и Воронежская область (146).

За последние 24 часа от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 360 человек. Всего, согласно официальной статистике, болезнь унесла жизни 111 895 граждан.

Излечились при этом ещё 7506 заражённых, всего выздоровели 4 464 550 человек.