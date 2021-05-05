В Госдуме заявили о разоблачении "зарубежных центров", готовящих незаконные протесты

Руководитель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев оповестил о том, что ему и коллегам удалось пресечь деятельность неких иностранных центров, якобы организующих протесты. Умозаключения депутата приведены в Telegram-канале парламентской комиссии по расследованию зарубежного вмешательства в дела России.

Пискарев уточнил, что речь идёт о 10 подобных центрах, которые, по его уверению, уже успели подготовить 40 протестных "специалистов".

"Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность", - сообщил парламентарий.

Добавим, ранее на рассмотрение Госдумы был внесен проект закона, ужесточающего порядок привлечения к уголовной ответственности членов нежелательных в России иностранных неправительственных организаций (НПО). Согласно инициативе, если участник такого НПО дважды за год был привлечён к соответствующему административному наказанию, то в случае утверждения документа уголовная ответственность будет наступать сразу, а "провинившемуся" человеку может грозить от 2 до 6 лет колонии.