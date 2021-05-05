Экспертам предстоит выяснить причину появления пены на реке Волковке

Днём ранее, 4 мая, в программе "Народный контроль", которую ретранслирует телеканал "78", встретились активисты и эксперты, обсудившие "пенную вечеринку" на реке Волковке: ранее петербуржцев встревожил необычный мыльный облик водного объекта.

В конце апреля из Волковки были изъяты пробы воды специалистами комитета по природопользованию.

Осмотр реки показал обильное пенообразование в районе высотных перепадов объекта на месте водосбросного сооружения.

"Вместе с тем, на дорожном полотне вблизи реки, в районе д. 17 по ул. Балканской было установлено наличие следов моющего средства, стекающего по направлению к водному объекту. Специалисты осуществили отбор проб природной воды в месте обнаружения следов стекания моющего средства и выше по течению, в районе Витебского проспекта. В настоящее время Комитетом проводится проверка в целях установления причин образования пены в реке", - отчитались в комитете по природопользованию.

Кроме того, на реке была замечена масляная плёнка, однако прибывшие на место эксперты экологической аварийной службы её не обнаружили: акваторию, при этом, очистили от плавающего мусора.