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12:26

Правительство поручило регионам выплатить семьям "президентские" 10 тысяч рублей до 17 августа

фото ЗакС политика Правительство поручило регионам выплатить семьям "президентские" 10 тысяч рублей до 17 августа

Обещанные Владимиром Путиным 10 тысяч рублей семьям со школьниками должны быть выплачены гражданам до 17 августа: соответствующее поручение дало регионам правительство РФ.

"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа", - следует из послания пресс-службы кабинета министров.

О необходимости обеспечить семьи со школьниками дополнительной материальной выплатой в размере 10 тысяч рублей Путин объявил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

Также Путин поручил с 1 сентября выплачивать ежемесячное вознаграждение не менее чем в 5 тысяч рублей педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций за классное руководство. 

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