Правительство поручило регионам выплатить семьям "президентские" 10 тысяч рублей до 17 августа

Обещанные Владимиром Путиным 10 тысяч рублей семьям со школьниками должны быть выплачены гражданам до 17 августа: соответствующее поручение дало регионам правительство РФ.

"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа", - следует из послания пресс-службы кабинета министров.

О необходимости обеспечить семьи со школьниками дополнительной материальной выплатой в размере 10 тысяч рублей Путин объявил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

Также Путин поручил с 1 сентября выплачивать ежемесячное вознаграждение не менее чем в 5 тысяч рублей педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций за классное руководство.