Зайца с Петропавловской крепости вернули на привычное место "обитания"

Знаменитый петербургский памятник зайцу вернулся на своё место к мосту у Петропавловской крепости, информирует "Петербургский дневник".

Фигурку сняли в связи с ремонтом свай, на которых она находилась. Зайца очистили от зимней грязи и покрасили.

Напомним, памятник появился у стен Петропавловки в 2003 году в рамках празднования 300-летия города на Неве. Туристы бросают на постамент к лапам металлического зверя монетки. Согласно городской легенде, брошенная монета может помочь вернуться в Северную столицу снова.