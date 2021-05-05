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13:33

Фонтан кипятка забил в центре Петербурга у Поцелуева моста

фото ЗакС политика Фонтан кипятка забил в центре Петербурга у Поцелуева моста

В Адмиралтейском районе произошло чрезвычайное происшествие "водного" характера: в районе Поцелуева моста прорвало трубу с кипятком, из-за сильного напора вода бьёт из-под земли фонтаном. Фотографиями с мест событий делятся очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

Судя по видеозаписи, высота столба, прорывающегося из недр земли, превышает 10 метров.

Авария на теплосети случилась у пересечения улиц Труда и Большой Морской.

"Сезон фонтанов объявляется открытым", - иронизируют комментаторы.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

В конце марта, напомним, аналогичная ситуация произошла на Исполкомской улице, где из земли бил кипяток высотой с дом.

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