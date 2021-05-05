"Левада"*: Россияне стали меньше верить обещаниям президента, озвученным в послании Федсобранию

Количество россиян, слышавших о послании Владимира Путина Федеральному собранию и верящих, что оно способно поменять жизнь в стране в лучшую сторону, за год снизилось с 61% до 54%. Результатами соответствующего опроса делится "Левада-центр"*.

Менее остальных верят обещаниям президента молодые люди: в основном, это возрастные группы от 18 до 24 лет и от 25 до 39 лет. В то же время граждане от 55 лет (60%) полагают, что послание действительно "работает" на благо государства.

Кроме того, в "Леваде" отчитались, что последнее обращение президента к Федсобранию было менее популярным, чем год назад - 71% против 78%.

* "Левада-центр" включен в реестр НКО-иностранных агентов по решению Минюста РФ