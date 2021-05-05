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13:51

Администрация губернатора Петербурга в апреле искала обувь, искусственные ели и кофемашины

фото ЗакС политика Администрация губернатора Петербурга в апреле искала обувь, искусственные ели и кофемашины

Всего за апрель на портале госзакупок администрацией губернатора Петербурга было размещено 30 закупок с общей максимальной стоимостью на сумму 11,5 млн рублей. Как и в прошлом месяце, почти половина "закупочного" бюджета была заложена на выполнение работ по сохранению главного корпуса Смольного института. 

На разработку проектной документации для работ по сохранению объекта культурного наследия, а именно крыши, фасадов и лифтовых шахт Главного корпуса Смольного института хотели потратить 5,5 млн рублей, но выиграл конкурс ООО "Артруст", предложивший цену в два раза меньше - 2,6 млн рублей. Этот контракт стал самым дорогим за апрель. 

Другой дорогой покупкой стала поставка запчастей к садовой технике. За апрель подобных тендеров было три. Перечень из 22 различных деталей обошелся в 728 тысяч рублей, победителем тендера стало ООО "Клинтех". Другим контрактом на поставку запчастей для оборудования по уходу за садом, на 404 тысячи рублей, займется ООО "Супернова плюс". Еще один тендер на 467 тысяч рублей находится на стадии подачи заявок. Кроме садовой техники, обслуживание потребовалось и дизель-генераторным установкам. Этим займется "Большаков Ф.П" за 295 тысяч рублей, что в два раза меньше планируемой цены. Еще 130 тысяч выделили на покупку дорожной щетки для минипогрузчика. 

Также Смольный озадачился покупкой спецодежды для сотрудников, которые занимаются техническим обслуживанием администрации. В апреле были размещены две закупки на поставку почти 300 комплектов одежды и еще около 300 пар обуви. Максимальная цена обоих контрактов чуть больше полумиллиона рублей: 518 и 510 тысяч рублей. Поставщика одежды уже определили. Им стал ООО "Комплексснаб", а вот поиск исполнителя контракта на обувь еще продолжается. 

Еще 446 тысяч администрация губернатора готова выделить на мешки для мусора. В заявке указано необходимое количество - это 500 плотных мешков для строительного мусора и 250 рулонов полиэтиленовых пакетов. 

О любителях кофе в Смольном тоже позаботились. Под конец месяца была размещена заявка на поставку пяти кофемашин с функцией приготовления двух чашек кофе одновременно и контейнером для жмыха с индикатором наполненности. Потратить на устройства готовы 170 тысяч рублей, по 34 тысячи за штуку. В январе 2021 года администрация уже закупала еще пять кофемашин. 

Среди апрельских закупок был размещен тендер на поставку 500 стаканов и десяти хрустальных подносов за 28 тысяч рублей. Для удобной транспортировки заказали еще пять сервировочных тележек на 97 тысяч рублей. 

Еще 33 тысячи рублей могут потратить на 4 настольных набора из дерева. Предметов в наборе должно быть не меньше 11. Среди них должны быть кварцевые часы, коврик для письма и нож для открывания конвертов. Подача заявок продлится до 5 мая. 

В середине весны администрация решила приобрести шесть елей. Правда, не настоящих. На покупку шести искусственных елей высотой от двух до трех метров Смольный потратил в апреле 50 тысяч рублей. Победителем конкурса стал Дмитриев Д.В.

Кроме перечисленного, в апреле Смольный занимался покупкой различного строительного и садового инвентаря: инструментов, тележек, газонных семян, садовых тачек и другой необходимой в быту администрации города утвари. Например, 30-ти литров ацетона. В марте администрация губернатора разместила закупок на 20 млн рублей, что в два раза больше, чем в апреле. 

Константин Леньков

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