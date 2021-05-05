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15:23

"Наша духовная погранзастава": Макаров поздравил с 9 мая ветеранов и блокадников

фото ЗакС политика "Наша духовная погранзастава": Макаров поздравил с 9 мая ветеранов и блокадников

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров пригласил в Мариинский дворец ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и действующих курсантов и произнес в их присутствии торжественную речь по случаю приближающегося 76-летия победы над гитлеровской Германией. Как это неоднократно бывало и прежде, единоросс в своих рассуждениях о событиях 1940-х годов коснулся генетики.

"Люди сотен наций, народностей, национальных и этнических групп, проживавших в Советском Союзе, сплотились, чтобы спасти не только себя и свою Родину, но и весь мир, всю планету Земля от порабощения и уничтожения. В этой войне был выкован тот особый генетический код – код победителей", - повторил политик свою старую мысль, описывая ход войны.

По его словам, добрая память о дне 9 мая 1945 года и признание колоссального значения этой даты в истории свойственны абсолютно всем поколениям россиян.

"Это наш последний оборонительный рубеж от идеологической интервенции. Это наша духовная погранзастава", - цитирует Макарова пресс-служба Заксобрания.

Курсанты военных вузов, присутствовавшие на встрече, получили от спикера благодарственные письма с личной подписью.


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