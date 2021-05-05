Авиакомпания "Победа" начала продавать билеты на рейсы в Рим

Компания "Победа" объявила о скором возобновлении регулярных пассажирских рейсов из Москвы в Рим и открыла продажу авиабилетов в итальянскую столицу.

"Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан)", - сообщила пресс-служба лоукостера.

Ранее итальянский посол в Москве заверил, что летом между двумя странами обязательно восстановится пассажирское авиасообщение. Ориентировочной называлась дата 2 июня. Туристические полеты в Италию приостановили в начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года.