Доход главы МО "Юго-Запад" за год снизился почти в 10 раз

Глава петербургского МО "Юго-Запад" Олег Семенов ("Единая Россия") отчитался о доходе в 15,1 млн рублей за 2020 год. Сведения представлены на сайте муниципалитета.

Годом раньше он задекларировал сумму почти в 10 раз больше - 149,9 млн рублей.

В собственности Семенова находится 39 земельных участков площадью от 873 до 7634 квадратных метра. Их общая площадь составляет - 81 135 кв. м. Главе также принадлежит 10 индивидуальных жилых домов и два гостевых дома. Он владеет тремя квартирами, в том числе одной в Эстонии, хозблоком, хозяйственным строением и двумя затонами.

Глава МО "Юго-Запад" также задекларировал три автомобиля: Toyota Land Cruiser 200, Mercedes Benz GLS 350 и Mercedes Benz S 350.

Семенов возглавил муниципалитет в 2019 году. До этого был рядовым депутатом. На выборы он шел, будучи брэнд-директором ООО "Бизнес-клуб "Юнона". Его называют одним из основателей ярмарки "Юнона".

Отметим, что ЗАКС.Ру не удалось изучить декларации о доходах депутатов МО "Юго-Запад" в мае-июне 2020 года. Ссылка на файл "Сведения о доходах за 2019 год" на сайте муниципалитета не открывалась. Позже неисправность устранили.