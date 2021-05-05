"Завхоз" ЗакСа Кукушкина подала документы на праймериз по округу Макарова

Начальник управления материально-технического обеспечения Аппарата Законодательного Собрания Алена Кукушкина подала документы на праймериз "Единой России". На сайте электронного предварительного голосования партии указано, что она решила выдвигаться по одномандатному избирательному округу №3, который находится в Петроградском районе.

Сейчас этот округ представляет спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он также выдвинулся на праймериз по этой территории.

Также участвовать в выборах по третьему одномандатному округу решила советник председателя ЗакСа Надежда Ещенко, следует из информации на сайте праймериз. До подачи Макаровым документов по округу о желании выдвинуть свою кандидатуру на этой территории никто из представителей "Единой России" не заявлял.

"Завхоз" Кукушкина задекларировала самый большой доход за 2019 год среди сотрудников петербургского парламента - 3,5 млн рублей. Она известна тем, что неоднократно препятствовала проходу в ЗакС людей в футболках или без галстуков. В 2019 году Кукшкина не пустила корреспондента ЗАКС.Ру на встречу депутатов с будущим вице-губернатором Петербурга Максимом Соколовым. Слова о том, что на мероприятие журналиста пригласили сами парламентарии, "завхоза" не убедили. Она заявила, что встречу организует ЗакС, а не депутаты.

С 2009 года по 2015 год Кукушкина была муниципальным депутатом МО "Чкаловское". При этом, она совмещала госдолжность в парламенте и депутатский мандат, но позже сложила полномочия депутата, чтобы остаться в ЗакСе. Подробнее о Кукшкиной и ее роли в парламенте - в материале ЗАКС.Ру.

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