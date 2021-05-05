Миронов считает целесообразным для России отключение от системы SWIFT

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов высказался на тему возможного отключения РФ от платежной системы SWIFT, которая обсуждается в последнее время как способ санкционного давления - в том числе, в Европарламенте. Миронов приветствует такой поворот событий и видит в нем залог большей свободы действий для российского государства: "лучший способ пресечь шантаж — отказаться от неё самостоятельно". По мнению депутата, угрозы такого рода в исполнении европейских политиков недальновидны.

"Как только из системы выйдет хоть один крупный игрок, это монополия закончится. Всё это наглядный пример того, к чему может привести шантаж в международной политике", - рассудил эсер.

Миронов напомнил, что другие платежные системы тоже жизнеспособны и имеются как в России, так и в Китае.

Отметим, что резолюция Европарламента с призывами отключить РФ от SWIFT появилась на фоне усиленной концентрации российских войск у границы с Украиной в апреле. МИД в ответ заявлял о готовности к отключению.