"Медуза"* пожаловалась на попытки хакеров навредить ее краудфандинговой кампании

Редакция электронного СМИ "Медуза"*, которое после внесения в реестр иноагентов объявила сбор средств на свою дальнейшую работу, сообщила о хакерской атаке. Как говорится в заявлении, злоумышленники переводили пожертвования с украденных банковских карт, указывая фальшивые электронные адреса для обратной связи.

Платежная система, которая использовалась журналистами для краудфандинга, смогла заблокировать большую часть донатов. Теперь редакция закрыла гражданам возможность делать переводы с карты на специальной странице поддержки издания. В ближайшее время помочь изданию можно только криптовалютой или через PayPal.

"Массовые платежи с краденых банковских карт применяются, чтобы навредить кампании по сбору средств. Принимающая сторона — в данном случае "Медуза"* — теряет в этой ситуации деньги на возвратах платежей (из-за комиссии), а служба поддержки может "утонуть" в жалобах от пострадавших пользователей", - объяснили в редакции смысл электронной атаки.

Напомним, что президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал изменение статуса "Медузы"* невозмутимо: по его мнению, исчезновение этого ресурса, как и любого другого, "не будет сильно ощущаться".

*Минюст внес издание в перечень СМИ-иноагентов