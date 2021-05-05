Михаила Светова выпустили из спецприемника

Московский политик, известный либертарианец Михаил Светов покинул стены спецприемника после отбытия девятисуточного административного ареста.

"Я на свободе, если так можно выразиться про путинскую Россию. Всем огромное спасибо за поддержку!", - написал он в своем Twitter.

Незадолго до освобождения Светова в Telegram-канале "Открытка" появились кадры припаркованных полицейских автобусов у спецприемника, что бывает, когда активистов задерживают повторно на выходе из учреждения при МВД, однако этого с либертарианцем на сей раз не случилось.

Девять суток политику присудили за несанкционированную акцию 23 января в столице, к организации которой суд посчитал его причастным. Светов сетовал на то, что срок давности правонарушения уже вышел, но суд все равно поместил его в спецприемник, причем ему не зачли в счет времени двое суток, уже проведенных в ИВС.