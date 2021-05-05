Рекламная прописка Макарова

Ответственность за размещение баннеров с фото спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова на домах исторического центра города никто на себя за две недели с их установки так и не взял. По информации ЗАКС.Ру, разрешение на установку плакатов комитет по печати и взаимодействию со СМИ не выдавал. Баннеры повесили на лицевых фасадах и выше второго этажа, что может противоречить нормативно-правовыми актам Петербурга.

Автор неизвестен

Баннеры с изображением спикера Законодательного собрания и лидера "Единой России" в Петербурге Вячеслава Макарова появились на фасадах домов в Петроградском районе в 20-х числах апреля. Вместе с фото спикера на плакатах присутствует надпись "Это наша Победа!" и его подпись как председателя ЗакСа Петербурга.

Официально автор установки этих растяжек неизвестен. Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ сообщил, что "рекламораспространитель не установлен". Эту же информацию ЗАКС.Ру подтвердил знакомый с ситуацией источник.

В пресс-службе "Единой России" изданию сначала сообщили, что вообще ничего не слышали о баннерах с их лидером в Петроградском районе. Позже представитель пресс-службы сказал, что никакой информации о размещении плакатов у них нет и посоветовал обратиться к начальнику управления по информации и общественным связям ЗакСа Елене Гаврищук:

- Он же там как председатель Законодательного собрания [представлен]. Может, вам у Елены Александровны Гаврищук из управления информацией Законодательного собрания спросить? Может, она сможет подсказать.

Гаврищук на звонки и сообщения ЗАКС.Ру не ответила. Издание направило ей и региональному отделению "Единой России" официальные запросы с просьбой сообщить, причастен ли спикер парламента к установке растяжек.

Штраф дешевле пошлины

Через несколько дней после появления баннеров с изображением Макарова на портале "Наш Санкт-Петербург" появились жалобы на них. В частности, 29 апреля Антон И. сообщил на сайте, что плакат повесили "варварским методом": "сверлили фасад перфоратором". Согласно информации на портале, жалоба находится на рассмотрении. Судя по геометке, баннер разместили на доме 51 по Кронверкской улице. Позже, 1 мая, на него пожаловался Иван Д.

На портале есть еще два обращения по плакатам с Макаровым: на Малом проспекте П.С. и на пересечении улицы Ленина с Левашовским проспектом.

Малый проспект П.С.

Пользователи социальных сетей сообщали о подобном баннере на доме 15 по улице Большой Зеленина.

ЗАКС.Ру выяснил точные адреса домов с плакатами: улица Большая Зеленина, 15; Кронверкский проспект, 51; Малый проспект П.С., 58; улица Ленина,17; переулок Нестерова, 9. Последний дом является выявленным объектом культурного наследия - "Дом И.Н. Бороздкина", сказано на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) . Остальные перечисленные адреса в списке объектов культурного наследия не значатся. При этом, дом 51 по Кронверкскому проспекту построен в 1879 году, пишет исторический портал GradPetra и "2ГИС". Дом 58 на Малом проспекте П.С. создан в 1899 году, сообщает архитектурный сайт CityWalls.

В Петербурге за согласование рекламных баннеров, вывесок и других конструкций отвечает комитет по печати и взаимодействию со СМИ, следует из положения о ведомстве и Федерального закона "О рекламе". ЗАКС.Ру попросил комитет по печати и СМИ сообщить, выдавало ли ведомство разрешение на установку баннеров с Макаровым. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

На Госуслугах указано, что размер пошлины на получение разрешения от комитета составляет 5 тысяч рублей. Если реклама установлена без разрешения, то это административное нарушение - ст. 14.37. По этой статье физическому лицу грозит штраф в 1-1,5 тысяч рублей, должностному лицу - 3-5 тысяч рублей, юридическому - от 500 тысяч рублей до миллиона рублей.

переулок Нестерова

Знакомый с ситуацией источник сообщил ЗАКС.Ру, что никакого разрешения на плакаты с главным единороссом Петербурга ведомство не выдавало. Как сообщил Telegram-канал "Ротонда", вывески по двум адресам (на улице Большой Зеленина и Левашовском проспекте) демонтировали. Отвечает за работу с нарушениями и демонтаж рекламы ГКУ "Городская реклама и информация", подведомственное комитету по печати. Впрочем, вскоре после демонтажа очевидцы сообщали о появлении уже новых плакатов с Макаровым по другим адресам.

Защита культурных объектов

Кроме разрешения комитета по печати, для размещения рекламы на объектах культурного наследия Петербурга необходимо получить согласование на это от КГИОП и комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) для недопущения нарушения закона о культурных объектах и сохранения внешнего архитектурного облика зданий.

В частности, на лицевых фасадах домов в Петербурге запрещено размещать рекламные конструкции, следует из п. 2.10 Приложения №6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года №40 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства". Как пишет КГА, лицевым фасадом считается фасад здания, который видно с улиц, площадей, парков.

"Если из окон вашей квартиры или нежилого помещения видна городская площадь, улица, проспект, бульвар, переулок, набережная, акватория водных объектов (река, канал), то данный фасад здания лицевой и размещать инженерное и техническое оборудование (включая кондиционеры, вентиляционные трубопроводы, вентиляционные решетки, декоративные решетки, антенны) на его поверхности запрещено (за исключением скрытых для визуального восприятия мест)," - пишет ведомство в своей памятке.

Также рекламные и информационные конструкции нельзя размещать на фасадах исторических зданий можно только не выше уровня второго этажа, сказано уже в законе города "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" (п.п. 1.2.8 раздела 1 части 3 приложения №2 Закона).

ЗАКС.Ру ознакомился с вариантами размещения ряда баннеров с изображением спикера Макарова. На фотографиях видно, что плакаты расположены на лицевых фасадах и выше уровня второго этажа.

Постановление Правительства Петербурга "Об утверждении Правил благоустройства <..>" запрещает использовать баннеры из винила. Именно из такого материала и были изготовлены вывески с фото Макарова, рассказал ЗАКС.Ру знакомый с ситуацией источник. Он же сообщил, что растяжки закрепили на домах обычными саморезами - это причинило повреждения и ущерб зданиям.

улица Ленина

ЗАКС.Ру направил КГА и КГИОП запросы о том, согласовывали ли они установку баннеров с поздравлениями от Макарова. На момент публикации ответы пока не поступили.

Предвыборная традиция

Плакаты с главным единороссом Петербурга хоть и поздравляют горожан с наступающим 9 мая, но развешены по одномандатному избирательному округу №3, который Макаров сейчас представляет в ЗакСе. Несмотря на то, что федеральное руководство партии прочит его в Государственную Думу, сам спикер все же подал документы на праймериз по своему родному округу в петербургский парламент. Выборы и в Госдуму, и в ЗакС пройдут в сентябре 2021 года.

Перед аналогичным голосованием в 2016 году петербуржцы также замечали в Петроградском районе вывески с изображением Макарова. Тогда на них тоже жаловались на портале "Наш Санкт-Петербург". В частности, Дмитрий М. просил власти проверить законно ли размещен баннер с депутатом на доме 15 на улице Большая Зеленина. Комитет по печати ответил петербуржцу, что вывеска представляет из себя агитацию, а не рекламу - поэтому под их ведение она не попадает.

"Таким образом, конструкция с информацией о кандидате имеет признаки агитационного материала и основания их размещения подпадает под действие Закона №67-ФЗ," - заявили в ведомстве.

В статье 54 указанного Федерального закона о выборах сказано, что кандидаты и избирательные объединения "вправе беспрепятственно распространять, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации".

При этом, судя по фото 2016 года, тогда баннер с Макаровым тоже был вывешен на лицевой стороне фасада и выше уровня второго этажа. Материал, из которого изготовлена вывеска, неизвестен.

Сейчас, в 2021 году, пока официально выборы не объявлены и пока Макаров не подал документы в избирательную комиссию, действие закона об агитации на плакаты с его изображением не распространяется.

текст: София Саттарова / фото: Константин Леньков

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