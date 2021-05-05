Апелляцию застройщика Муринского парка рассмотрят в конце июня

Городской суд Петербурга 5 мая провел первое заседание, посвященное апелляции Госстройнадзора и компании "Анна Нова", которая добивается застройки Муринского парка. По существу ее рассмотрят 22 июня. К делу приложили ходатайство сопротивляющихся застройке граждан о том, что Заксобрание нынешней весной утвердило включение в список зеленых насаждений общего пользования всю территорию парка на севере города.

В декабре прошлого года суд признал незаконным выдачу разрешения девелоперу на строительство второй очереди спорткомплекса "Нова Арена". В конце марта один из наиболее известных защитников зеленой зоны, депутат ЗакСа Михаил Амосов, констатировал, что он и его единомышленники одержали в продолжительном юридическом споре окончательную победу.

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