В здании усадьбы Демидовых на Юго-Западе Петербурга создадут культурное пространство

Во время объезда Красносельского района 5 апреля петербургский губернатор Александр Беглов распорядился организовать в здании усадьбы Демидова (улица Чекистов, 3) библиотечно-культурный комплекс и музей к 80-летию полного освобождения города от нацистской блокады. Трехэтажная усадьба на окраине Петербурга представляет собой памятник федерального значения с 250-летней историей, в течение последнего десятилетия пребывающий в аварийном состоянии.

"В этом районе ведется активное жилищное строительство, библиотек не хватает. Поэтому было решено разместить в усадьбе Демидова филиал районной библиотеки. Здание уже переведено из жилого фонда в нежилой. Более того, мы решили здесь сделать постоянную экспозицию, чтобы увековечить память десантников, защищавших город в годы войны", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Речь идет, по словам губернатора, о культурном пространстве, которое отвечало бы современным стандартам.

Осенью 1941 года Стрельнинский и Петергофский десанты заняли усадьбу Демидовых и героически отбивались от превосходящих их в численном отношении сил гитлеровской армии.

фото: gov.spb.ru

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