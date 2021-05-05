18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

5 мая, 22:09

Депутат ЗакСа Мартемьянова зарегистрировалась на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Мартемьянова зарегистрировалась на праймериз "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Юлия Мартемьянова примет участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов городского парламента. Решение о ее регистрации опубликовано оргкомитетом предварительного голосования 5 мая. 

Мартемьянова планирует выдвигаться в составе региональной группы №6. До своего избрания в ЗакС в 2016 году она в течение 18 лет работала в системе дошкольного образования. 

На данный момент на праймериз уже зарегистрирован 31 представитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Не подали пока документы Мария Щербакова и Дмитрий Тугов. Андрей Анохин получил отказ в регистрации кандидатом на праймериз и вышел из партии. Еще один представитель "Единой России" в ЗакСе, Роман Коваль, уже девять месяцев находится в СИЗО, его обвиняют в получении взятки. 

Вчера, 4 мая, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров подал документы на праймериз по выборам в городской парламент. Он планирует выдвигаться по 3-му округу. Неделей ранее Макаров подал документы и в качестве претендента на выдвижение по спискам "Единой России" в Госдуму. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
5 мая, 22:09 Депутат ЗакСа Мартемьянова зарегистрировалась на праймериз "Единой России"

5 мая, 20:58 В здании усадьбы Демидовых на Юго-Западе Петербурга создадут культурное пространство

5 мая, 20:37 Апелляцию застройщика Муринского парка рассмотрят в конце июня

5 мая, 20:03 Рекламная прописка Макарова

5 мая, 19:56 В Петербурге строят социальный центр в память о жертвах теракта над Синаем

5 мая, 19:23 Михаила Светова выпустили из спецприемника

5 мая, 18:57 "Медуза"* пожаловалась на попытки хакеров навредить ее краудфандинговой кампании

5 мая, 18:30 Муниципал: Самый состоятельный депутат МО "город Пушкин" за год "обеднел" на 51,9 млн рублей

5 мая, 18:28 В РФ испытывают трехкратную инъекцию вакциной от коронавируса

5 мая, 17:59 Миронов считает целесообразным для России отключение от системы SWIFT

5 мая, 17:26 Суд в Пскове признал законным включение журналистки Савицкой в список иноагентов

5 мая, 17:01 Муниципал: Доход главы МО "Юго-Запад" за год снизился почти в 10 раз

5 мая, 16:57 "Завхоз" ЗакСа Кукушкина подала документы на праймериз по округу Макарова

5 мая, 16:54 В ГД внесли законопроект, запрещающий отрицать роль СССР в победе над нацизмом

5 мая, 16:43 Активисты Петербурга пожаловались на спам-атаку

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru