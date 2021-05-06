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9:26

Петербургские краеведы отмыли от многолетней пыли мраморный бассейн во Владимирском дворце

фото ЗакС политика Петербургские краеведы отмыли от многолетней пыли мраморный бассейн во Владимирском дворце

Активисты петербургского краеведческого объединения "Гэнгъ" смогли отмыть мраморный бассейн, находящийся в одном из помещений Владимирского дворца: купальная комната стояла захламлённой, используясь для подсобных нужд, с 1920-х годов. Достижением поделилась в Instagram основательница движения Ксения Сидорина.

С начала советских времён императорский бассейн стоял, заколоченный досками. Купальню приспособили для музейных нужд, превратив её в склад. Лишь благодаря появлению новой хранительницы стало возможным открыть ванную комнату, декорированную расписными плитками, для сторонних глаз, - в ближайшее время в помещение станут водить экскурсии.

"В комнате ещё много работы. Надо очистить и укрепить росписи, подумать над воссозданием мраморных скамеек - рисунки сохранились. Но ванную уже и сейчас, бывает, показывают на экскурсиях", - поделилась Сидорина.

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