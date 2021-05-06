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9:55

Bellingcat: Кремль обеспечил работой разоблаченных "шпионов" Петрова и Боширова

фото ЗакС политика Bellingcat: Кремль обеспечил работой разоблаченных "шпионов" Петрова и Боширова

Предполагаемые сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Александр Петров и Руслан Боширов (они же - Александр Мишкин и Анатолий Чепига) выполняют задания Кремля в российских регионах: от иностранной работы их отстранили из-за разоблачения, утверждает расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Он сообщил, что оба мужчины "здоровы и работают на госслужбе" в качестве "представителей Кремля", делится "Дождь", ссылаясь на опубликованное в чешском издании Novinky заявление Грозева.

Расследователь оповестил, что, по его информации, Петров и Боширов "получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами". Грозев заверил также, что в ближайшее время опубликует дополнительные сведения, которые якобы подтверждает его слова.

Напомним, не так давно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вице-премьер Гамачек обвинили предполагаемых силовиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия данные заявления опровергает, настаивая на своей непричастности к инциденту.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов могут являться сотрудниками ГРУ  Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, оба якобы имеют звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев. 

Мужчины стали известны в свете отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Англии.

 

Фото: скриншот передачи RT

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