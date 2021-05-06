Адвокат Соболь подал жалобу на судью, рассматривавшую "квартирное дело"

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин обратился с жалобой в квалификационную коллегию судей Москвы на "служительницу Фемиды" Инну Шилободину, рассматривавшую "квартирное дело", возбуждённое в отношении юристки.

"Требую провести проверку и привлечь ее к дисциплинарной ответственности за неоднократное грубое нарушение УПК РФ в ходе процесса", - известил Воронин в Twitter.

Дело о проникновении в жилище возникло после того, как оппозиционерка решила поговорить с одним из героев расследования об отравлении ее сподвижника Алексея Навального. В вину Соболь вменили то, что она сумела попасть в дом к родственнице одного из сотрудников ФСБ, ставшего героем расследования.

Как итог - Соболь признали виновной и назначили один год условно в виде исправительных работ. Кроме того, согласно приговору, 10% от ее заработков в течение года будет удерживаться в пользу государства.