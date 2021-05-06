Коронавирус подтвердился у 7639 граждан РФ, в Петербурге - 715 новых случаев

За последние 24 часа коронавирусная статистика в России пополнилась 7639 новыми заболевшими гражданами, проинформировали в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально известно о 4 855 128 россиянах, подхвативших инфекцию с начала пандемии.

По-прежнему по уровню заражения лидирует Москва - плюс 2114 случай. За ней расположились Петербург (715), Московская область (600), Ростовская область (211) и Воронежская область (144).

Жертвами инфекции стал ещё 351 пациент. Общее число жертв заболевания превысило 112 тысяч человек.

Излечились при этом 7788 граждан, всего побороли болезнь более 4,47 млн россиян.