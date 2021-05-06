Песков: Мне неизвестно, чтобы Петров и Боширов работали в Кремле

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о последнем заявлении расследователя Bellingcat Христо Грозева, который утверждает, что ему известны места работы предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова (они же - Александр Мишкин и Анатолий Чепига).

Грозев, напомним, сообщил, что обозначенные мужчины, по его информации, "проштрафились" как шпионы и якобы пошли на повышение в России и теперь трудоустроены в Кремле.

"Мне неизвестно, чтобы Петров и Боширов работали в администрации президента, там нет подразделения по спортивному питанию", - цитирует Пескова "Эхо Москвы".

Петров и Боширов рассказали о своей занятости в сфере спортпитания в интервью Маргарите Симоньян, позвавшей их на RT поговорить об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери.

Добавим также, что ранее Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов могут являться сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, оба - при звании Герой России.

Фото: скриншот передачи RT