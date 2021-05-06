Смольный не спешит заканчивать отопительный сезон, ссылаясь на холодную погоду

Пока в Петербурге не установится стабильно тёплая погода, энергетики не отключат тепло в домах, пишет "Фонтанка", ссылаясь на соответствующее заявление, полученное от профильного комитета Смольного.

Как правило, батареи отключают, когда среднесуточная температура на улице устанавливается на отметке в +8 градусов.

"Пока ещё среднесуточная выше +8 на такое время не поднималась", - сообщили в комитете по энергетике.

В то же время, если в город резко придёт условное лето, выжидать срока в пять суток нужды не будет, добавили энергетики.

"В том числе, смотрим на прогноз", - заключили в ведомстве.

Циклон "Фюрхтеготт", напомним, принёс в Петербург дождливую и холодную погоду.