Общественная палата Петербурга изучила питание в школьных столовых

Члены Общественной палаты Петербурга изучили работу и меню школьных столовых в более чем десяти образовательных учреждениях Приморского, Красносельского, Кировского, Московского и Выборгского районов.

Инспекторы отчитались, что во всех школах за каждым классом закреплен свой стол, везде составлен график посещения общепита. Помещения оборудованы санитайзерами и рукомойниками. Повара и сотрудники пищеблока носили СИЗ и трудились в спецодежде, пишет "Петербургский дневник".

Также в Общественной палате сравнили информацию о меню, которая отображается на сайте школы и присутствует в самой столовой, с тем, что дети едят "на практике". Указывается, что подаваемые блюда соответствуют нормами СанПиН и приготовлены по технологии.

В каждой проверенной школе организован родительский контроль: у матерей и отцов есть возможности прийти в учебное заведение и лично оценить качество блюд. Любой из родителей имеет возможность стать членом комиссии по контролю за качеством питания.