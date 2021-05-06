Беглов, Дрозденко и Макаров приняли участие в освящении храма Георгия Победоносца в Зеленогорске

Петербургский градоначальник Александр Беглов, его областной коллега Александр Дрозденко и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поучаствовали в церемонии освящения нового храма в Зеленогорске - храма святого великомученика Георгия Победоносца, информирует пресс-служба Смольного.

Религиозный обряд проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Храм стоит в микрорайоне Красавица, на территории бывшего военного городка, неподалёку от Большого Симагинского озера.

Беглов поздравил собравшихся с Пасхой, отдельно поблагодарив Дрозденко за кооперацию в вопросе возведения религиозного объекта.

"Мы не делим наших жителей на городских и областных. У нас два субъекта федерации, но одна агломерация", - поделился мнением губернатор Северной столицы.

Отдельно Беглов отметил поддержку предпринимателей, внёсших вклад в строительство храма. В пресс-службе ЗакСа уточнили, что на мероприятии присутствовал "благотворитель Борис Ротенберг".

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