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14:55

В Тверской области "маленьких патриотов" выведут в военных костюмах на "малышковый парад"

фото ЗакС политика В Тверской области "маленьких патриотов" выведут в военных костюмах на "малышковый парад"

Власти города Лихославля, расположенного в Тверской области, решили провести детский парад по случаю 9 мая: воспитанников локальных детсадов нарядят в военную форму и проведут по улицам населённого пункта. Подробности мероприятия изложены на сайте местной администрации.

"Команды маленьких патриотов будут представлять разные роды войск Вооружённых Сил Российской Федерации вместе с боевой техникой, сделанной мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей. К выступлению активно готовятся пограничники, танкисты, моряки, пехотинцы, десантники и другие войска Российской Армии", - следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации.

"Малышковые войска" намерены продемонстрировать строевую подготовку и показать театрализованные представления на военную тематику, укрепив, таким образом, "общий дух патриотизма".

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