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15:05

Трансляция "Новой газеты" и "ОВД-Инфо" в поддержку фигурантов "дворцового дела" подверглась атаке ботов

фото ЗакС политика Трансляция "Новой газеты" и "ОВД-Инфо" в поддержку фигурантов "дворцового дела" подверглась атаке ботов

Совместную трансляцию "Новой газеты" и "ОВД-Инфо" попытались сорвать с помощью интернет-ботов, сообщили в чате трансляции на YouTube канале "Новой газеты". Начало было запланировано на 14:00 6 мая, но позже появилось сообщение об "атаке ботов". Из-за большого количества жалоб, начать трансляцию не удалось. Ее перенесли на канал "ОВД-Инфо". 

"Дорогие зрители! В связи с атакой ботов на канал "Новой газеты" трансляция переносится на канал "ОВД-Инфо"! Просим прощения и будем ждать вас там! Канал "Новой газеты" заблокирован!" - говорится в сообщении "Новой". 

Шестичасовой стрим в поддержку фигурантов "дворцового дела" анонсировали еще 28 апреля. В трансляции примут участие журналисты, общественные деятели, адвокаты и сотрудники "ОВД-Инфо". В эфире также выступят группы СБПЧ, "Ногу свело!", "OQJAV" и другие. 

"Дворцовым делом" в СМИ называют совокупность около 90 уголовных дел в отношении участников протестных акций 23 и 31 января, ставших реакцией на публикацию расследования Алексея Навального о предполагаемом особняке Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", на январских митингах было задержано более 11 тысяч человек. 

Константин Леньков

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