Адвокаты обжаловали приостановку деятельности ФБК*

Юристы "Команды 29" обжаловали решение Мосгорсуда об ограничении деятельности Фонда борьбы с коррупцией*, сообщается на сайте объединения.

Жалоба подана в Первый апелляционный суд. В "Команде 29" подчеркнули, что часть запретов не могла быть наложена судом, к примеру, запрет на проведение публичных мероприятий: фонд и так не может их организовывать.

"Поэтому суд вышел за пределы действующего законодательства, что указывает на его желание максимально создать препятствия в деятельности организации. Очевидно, что деятельность ФБК не представляет никакой опасности нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку соответствует требованиям закона", - заявил старший юрист "Команды 29" Максим Оленичев.

В конце апреля Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК. Напомним, московская прокуратура в суде добивается признания фонда, а также ФЗПГ** и штабов Навального*** экстремистскими организациями. Деятельность штабов была приостановлена решением столичного прокурора. Спустя три дня после этого руководитель сети штабов Леонид Волков объявил об их закрытии по всей стране.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга