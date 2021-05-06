В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации Минздравом однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", передает "Интерфакс".

По словам представителей РПФИ, эффективность вакцины оценивается в 79,4%, серьезных побочных эффектов у испытуемых не выявили. В фонде ожидают, что прививка в один укол позволит "в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики".

"Спутник Лайт" одобрен для применения гражданами от 18 до 60 лет. В гражданский оборот она поступит после регистрации и согласования ее цены, сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

Клинические испытания "лайт-вакцины" от центра имени Гамалеи начались в январе 2021 года. Срок действия этой вакцины, в отличие от основной – "Спутник V", будет немного меньше: по прогнозу, антитела от нее будут сохраняться в течение четырех-пяти месяцев.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой был "Спутник V", также зарегистрированы "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".