Путин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 благодаря длинным майским праздникам

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что считает оправданным решение продлить майские праздники, и благодаря ему снизилась заболеваемость коронавирусом, передает "Коммерсантъ".

"В целом, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается" — сказал Путин. Он призвал регионы "не расслабляться" и наращивать темпы вакцинации.

Голикова назвала текущую ситуацию с эпидемией коронавируса в России стабильной. По ее словам, для штаба было ожидаемо, что наибольший прирост зараженных приходится на Москву и Петербург.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ об объявлении выходными днями 4-7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно. Объявить эти дни выходными рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы ограничить риск распространения коронавируса.

фото: kremlin.ru