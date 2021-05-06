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16:56

YouTube выносит предупреждения каналам за ссылки на "Умное голосование"

фото ЗакС политика YouTube выносит предупреждения каналам за ссылки на "Умное голосование"

Видеохостинг YouTube вынес предупреждения нескольким пользователям из-за ссылок на "Умное голосование".

Среди тех, кого коснулись ограничения - глава МО "Красносельский" (Москва) Илья Яшин. Он сообщил в Twitter, что ему вынесено предупреждение с перспективной блокировки. 

"По жалобе Роскомнадзора ссылку на сайт "Умного голосования" расценили как "спам, обман и мошенничество", - уточнил Яшин.

В комментариях Денис Стяжкин добавил, что тоже получил подобное сообщение. По его словам, предупреждение пришло всем каналам, у которых была ссылка на "Умное голосование" в описании.

С аналогичной проблемой столкнулась SOTA. Редакция получила сообщение изз-за стрима от 31 августа 2019 года с записью протестов времен выборов в Мосгордуму. YouTube также указал в сообщении на нарушение запрета "спама, обмана и мошенничества". 

Ранее с трудностями на YouTube столкнулась "Новая газета": издание не смогло начать совместный с "ОВД-Инфо" стрим на своем канале из-за жалоб ботов. Стрим перенесли на канал "ОВД-Инфо". Редакция опубликовала скрины из которых следует, что YouTube вынес предупреждение каналу за нарушение правила о запрете "спама, обмана и мошенничества".

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