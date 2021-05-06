Шишкина призвала Беглова спасти Шуваловский лес от жилой застройки

Глава петербургского отделения "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина обратилась к губернатору Александру Беглову с призывом защитить Шуваловский лес от жилой застройки, сообщили представители партии.

Шишкина указала, что на территории Шуваловского леса ООО "Специализированный застройщик "Вектор" (входит в группу Seven Suns) планирует возвести "Жилой комплекс "Светлый мир "Новое время". После того, как застройщик приобрел участки, вид их разрешенного использования был изменен с "для сельскохозяйственного производства" на "для многоквартирной застройки".

По мнению защитников леса, чтобы ускорить строительство, застройщик добился в суде признания недействительным постановление Смольного, в соответствии с которым участки не входили в границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Это решение было оспорено в апелляции, судебное заседание состоится 26 мая.

Шишкина просит Беглова внести изменения в Генплан Петербурга и Правила землепользования и застройки, чтобы установить функциональные и территориальные зоны, гарантирующие сохранение леса и исключающие возможность его застройки. Она напомнила, что лишь недавно был закрыт мусорный полигон Новоселки, возле Шуваловского леса располагаются промышленные зоны, и экологию в Приморском районе в целом едва ли можно назвать благополучной.

"В этих обстоятельствах вырубать лес никак нельзя. Жители района выступают категорически против уничтожения этой зеленой зоны, и я их в этом полностью поддерживаю", – подчеркнула Шишкина.

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