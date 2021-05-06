Иван Павлов считает следователя ФСБ инициатором дела против него

Hуководитель "Команды 29" Иван Павлов в интервью "Дождю" заявил, что считает инициатором уголовного дела следователя ФСБ Александра Чабана, который ведет дело экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова.

"У меня четкое представление есть, что это следователь, конкретный следователь по конкретному делу, по делу Ивана Сафронова, инициировал вот это вот", — сказал Павлов, уточнив, что имеет в виду Чабана.

По словам Павлова, "Команда 29" публиковала все процессуальные документы по делу бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, но претензий к этому не возникало. Павлов утверждает, что Чабан пытался уговорить подзащитных "Команды 29" и их родственников отказаться от помощи адвокатов.

Павлов допустил, что поводом к возбуждению дела против него могло стать и то, что "Команда 29" представляет интересы ФБК* по делу о признании фонда экстремистской организацией. По его словам, "выделить, что является последней каплей здесь, очень сложно".