Иван Павлов считает следователя ФСБ инициатором дела против него

Hуководитель "Команды 29" Иван Павлов в интервью "Дождю" заявил, что считает инициатором уголовного дела следователя ФСБ Александра Чабана, который ведет дело экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова.
"У меня четкое представление есть, что это следователь, конкретный следователь по конкретному делу, по делу Ивана Сафронова, инициировал вот это вот", — сказал Павлов, уточнив, что имеет в виду Чабана.
По словам Павлова, "Команда 29" публиковала все процессуальные документы по делу бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, но претензий к этому не возникало. Павлов утверждает, что Чабан пытался уговорить подзащитных "Команды 29" и их родственников отказаться от помощи адвокатов.
Павлов допустил, что поводом к возбуждению дела против него могло стать и то, что "Команда 29" представляет интересы ФБК* по делу о признании фонда экстремистской организацией. По его словам, "выделить, что является последней каплей здесь, очень сложно".
Напомним, Павлова обвинили в нарушении ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия) из-за двух эпизодов с его комментариями в СМИ о деле Сафронова. 30 апреля к адвокату пришли с обыском, тем же вечером ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив, в том числе, использовать средства связи - например, интернет. Подробнее о ситуации — в материале ЗАКС.Ру.
В поддержку Палова выступило адвокатское сообщество. Свое заявление также опубликовал СЖ Петербурга.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России